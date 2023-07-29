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        Samsun'da boğulma tehlikesi sonrası hastanede hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 15:05
        Samsun'da boğulma tehlikesi sonrası hastanede hayatını kaybeden çocuk toprağa verildi

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde su kanalına düşen ve 5 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        13 yaşındaki Bilal Esat Durmuş'un cenazesi Kuzalan Mahallesi Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından, aile kabristanlığına defnedildi.

        Çocuğun cenazesine, ailesinin yanı sıra Bafra Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu'da katıldı.

        Aktekke Mahallesi Doğan Kaya Yolu kenarında 23 Temmuz'da su kanalına düşen Bilal Esat Durmuş (13), kurtarıldıktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Durmuş müdahalelere rağmen dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Piknik yaptıkları sırada su kanalına düşen Durmuş, bölgede hayvan otlatan Muhammet Demir tarafından çıkarıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Bilal Esat Durmuş'u kurtarmak isterken akıntıya kapılan ve itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan baba Hasan Durmuş ise 24 Temmuz'da tedavi gördüğü Bafra Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

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