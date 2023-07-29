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        Havza'da ekmek ile simit gramaj ve fiyatlarında güncelleme yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 18:33
        Havza'da ekmek ile simit gramaj ve fiyatlarında güncelleme yapıldı

        SAMSUN (AA) Havza’da ekmek ile simit fiyatlarında gramaj ve fiyat güncellemesi yapıldı.

        Havza Bakkallar Bayiler ve Manavlar Esnaf Odası tarafından dağıtılan yeni tarifeye göre, şubat ayından bu yana 5 liradan satılan 200 gram ekmeğin gramajı 220 grama yükseltilerek 7,5 liradan satılmaya başlandı.

        Fırın sahibi Bülent Yılmaz, artan un ve diğer girdi fiyatlarındaki maliyetler nedeniyle ekmeğe zam yapıldığını belirterek, "Un fiyatları arttı. Elektrik, doğal gaz zamları yapıldı. Asgari ücret yükseldi. Girdiği maliyetlerimiz çok arttı." dedi.

        Öte yandan dağıtılan tarifeye göre Ocak ayından bu yana 5 liraya satılmakta olan 90 gram simit de tarife değişikliğiyle pazartesinden geçerli olmak üzere gramajı 85 grama düşürülerek fiyatı 7,5 lira olarak güncellendi.

        İlçede simit fırını işleten Fehmi Kandemir, bir süredir fiyat artışı beklediklerini dile getirerek, "Susam, un ve diğer girdilere gelen artış neticesinde zam kaçınılmaz oldu." dedi.

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