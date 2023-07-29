AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun'da ziyaretlerde bulundu.
Kavak Köselli Orman Okulu açılışına katılan Karaaslan, burada çocuklarla deney yaptı.
Açılışa AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve mahalle sakinlerinin katıldı.
Karaaslan, daha sonra Kavak 10. Geleneksel Yaşardoğu Karakucak Güreş Festivali'ne katıldı.
Güreşçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Karaaslan, efsane güreşçi Yaşar Doğu'nun anılarının yaşatıldığı festival için Sarıcaoğlu'na teşekkür etti.