Alaçam'da sünnet şöleni

SAMSUN (AA) - Samsun Alaçam Belediyesince sünnet ettirilen 80 çocuğa düzenlenen şölende hediyeler verildi.

Belediye Başkanı İlyas Acar, "İnancımızın ve kültürümüzün gerekliliklerinden olan sünnet organizasyonumuz vesilesi ile sünnetini gerçekleştirdiğimiz 80 çocuğumuzun ve ailesinin mutluluklarına şahitlik ediyoruz. Belediyemize başvuru yapan 80 ailemizin çocuklarının yapılan sağlık kontrollerinden sonra sünnet olmasına vesile olduk. Çocuklarımız bu şehrin geleceği, biz de evlatlarımızın geleceği adına her zaman yanlarındayız. Çocuklarımızın çok daha güzel günlerinde, sağlıkla afiyetle birlikte olalım. Allah onların damatlığını da göstersin, İnşallah bu gençlerimiz vatana millete hayırlı evlatlar olurlar. Allah çocuklarımızın yolunu açık etsin.” dedi.

Elbiselerini giyen çocuklara , Belediye Başkanı İlyas Acar tarafından çeşitli hediyeler verildi. Daha sonra üstü açık otobüsle Geyikkoşan mesire alanı ve şehir turu yaptırıldı.