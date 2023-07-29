Samsun'da yamaç paraşütü yapan kişi havada zor anlar yaşadı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan kişi havada zor anlar yaşadı.
5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nde yamaç paraşütü atlayışı yapan kişi havalandıktan hemen sonra güvenlik ipinden sıyrıldı.
Havada zor anlar yaşayan kişi, bir süre havada kaldıktan sonra küçük sıyrıklarla yere inmeyi başardı.
Paraşütçünün havada yaşadığı zor anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.