Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kapıkayafest'te 3 branşta dereceye girenlere ödülleri verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 10:26
        Kapıkayafest'te 3 branşta dereceye girenlere ödülleri verildi

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 5. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali'nde ödül töreni düzenlendi.

        Bafra Beledisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapıkayafest'te 16 kilometre ve 700 metre irtifalı güzergahta gerçekleştirilen dağ koşusunda 77 sporcu mücadele etti. Organizasyonda erkekler kategorisinde Cengiz Karaduman, kadınlar kategorisinde Ebrar Yıldız birinci sırayı aldı.

        Dağ Bisikleti Tırmanma Yarışı'nda ise büyük erkeklerde Süleyman Sefa Temel, genç erkeklerde Samet Yıldırım ve kadınlarda Duygu Keser birinciliği elde etti.

        Festivalde, Türkiye Hava Sporları Federasyonu koordinasyonunda bu yıl ikincisi düzenlenen Yelken Kanat Hedef İniş Yarışması'nda da Ferhat Ersoy birinci, Mustafa Yanıklar ikinci, Necmettin Yakan üçüncü oldu. İlk üç sporcu bu yarışma sonucunda milli sporcu seçildi.

        Şampiyonada dereceye giren sporculara törenle ödülleri takdim edildi.

        Ödül törenlerinde konuşan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Beşincisini düzenlediğimiz Kapıkayafest ödüllü yarışmalarımıza gösterilen ilgiden çok memnunuz. Sporcu ve sponsorlarımızla Kapıkaya Festivali’ni daha geniş kitlelere duyurmayı ve uluslararası mecralarda da adımızdan söz ettirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda birbirinden yetenekli sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        Tofaş'tan 400 milyon Euro'luk satın alma
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        Tüyler ürperten cinayet nasıl çözüldü?
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        Havai fişek deposunda patlama!
        Havai fişek deposunda patlama!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        Güneş yanıklarına dikkat!
        Güneş yanıklarına dikkat!
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        İzmir'de kamyonet otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Bakan Koca duyurdu: Yasak olacak
        Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü anlar kamerada
        Esenyurt'ta 2 kişinin öldüğü anlar kamerada
        O görüntülere inceleme
        O görüntülere inceleme
        Selin izleri siliniyor
        Selin izleri siliniyor
        Fransa onu konuşuyor
        Fransa onu konuşuyor
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan

        Benzer Haberler

        Samsun'da yamaç paraşütü yapan kişi havada zor anlar yaşadı
        Samsun'da yamaç paraşütü yapan kişi havada zor anlar yaşadı
        İYİ Partili Usta Samsun'da incelemelerde bulundu
        İYİ Partili Usta Samsun'da incelemelerde bulundu
        Alaçam'da sünnet şöleni
        Alaçam'da sünnet şöleni
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İnci, Havza'yı ziyaret etti
        AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İnci, Havza'yı ziyaret etti
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Samsun'da ziyaretlerde bulundu
        Havza'da ekmek ile simit gramaj ve fiyatlarında güncelleme yapıldı
        Havza'da ekmek ile simit gramaj ve fiyatlarında güncelleme yapıldı