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        Samsun'da sadaka kutusunun çalınması güvenlik kamerasında

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 12:32
        Samsun'da sadaka kutusunun çalınması güvenlik kamerasında

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde bir ekmek fırınından sadaka kutusunun çalındığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Ömürevleri Mahallesi'nde ekmek fırınına giren iki şüpheli, bir süre etrafı inceledi. Bu sırada şüphelilerden biri elbisesinin kapüşonunu kapattı.

        İş yeri çalışanının ekmek vermek için kasadan ayrıldığı sırada kapüşonunu kapatan kişi tezgahta duran sadaka kutusunu alarak elbisesinin içine gizleyip dükkandan hızla uzaklaştı.

        Diğer şüpheli de ücretini ödediği ekmekleri alarak fırından çıktı.

        Hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Sadaka kutusunun çalındığını fark eden fırın sahipleri polise ihbarda bulundu.

        Polis iş yerinde inceleme yaptı, fırın sahiplerinin ise hırsızlardan şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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