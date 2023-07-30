Samsun'da hamile kadını polis ekipleri doğuma yetiştirdi

SAMSUN (AA) - Samsun'da doğum hastanesinin yolunu bilmeyen hamile vatandaşa Samsun Bölge Trafik ekipleri yardım etti.

Ordu-Samsun kara yolu Terme ilçesi Miliç mevkisinde görevde olan Samsun Bölge Trafik ekiplerinden, 78 AAB 060 plakalı cip sürücüsü selektör yaparak yardım istedi.

Sürücü, araçta akrabaları Süheyla Özmen Bot'un doğum sancısının olduğunu ve İstanbul'dan geldikleri için doğum hastanesinin yolunu bilmediklerini belirtti.

Ekipler, hamileye ilk müdahalenin yapılabilmesi için araca Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kadar eşlik etti.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından hamile kadın tam teşekküllü ambulansla Samsun Kadın Doğum Hastanesi'ne sevk edildi.

Süheyla Özmen Bot'un Samsun Kadın Doğum Hastanesi'nde bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.