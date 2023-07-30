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        Samsun'da cipin devrilesi sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 19:37
        Samsun'da cipin devrilesi sonucu 4 kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde cipin devrilmesi sonucu araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Samsun-Ordu kara yolunda seyir halinde olan Erdal A. (51) idaresindeki 34 JU 0544 plakalı cip, yoldan çıkarak devrildi.

        Kazada araç sürücüsü Erdal A. ile araçta bulunan Neşe Ş. (52), Adem A. (56) ve Nuran A. (62) yaralandı.

        Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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