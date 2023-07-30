Alaçam'dan kısa kısa

SAMSUN (AA) - Alaçam Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni yapıldı.

Şölende Türk Halk Müziği sanatçıları Hasan Yılmaz ve Ceylan Alaçam Cumhuriyet Meydanında sahne aldı.

Hasan Yılmaz ve Ceylan‘a Belediye Başkanı İlyas Acar tarafından günün anısına çiçek ve plaket takdim edildi.

Şölene, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Belediye Başkanı İlyas Acar, Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Edis, MHP Bafra İlçe Başkanı Barbaros Turna, MHP Alaçam İlçe Başkanı Orhan Sancak ve Yönetim Kurulu üyeleri, SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşcı, ALDEF Genel Başkanı Fehim Gevrek, Belediye Meclis Üyeleri, Ak Parti Yönetim Kurulu Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

- Alaçamspor'da yapılan kongrede Özcan Nazlım güven tazeledi

Alaçam spor 2023 yılı kongresini üyelerinin katılımı ile Alaçam Ziraat Odası toplantı salonunda gerçekleşen kongrede tek liste ile kongreye giren mevcut Kulüp Başkanı Özcan Nazlım oy birliği ile güven tazeledi.

Kulübün gelir giderlerinin ve 2024 yılı bütçelerinin okunmasının ardından divan tarafından onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda gelir gider tablolarında itiraz olmaması üzerine üyeler tarafından kabul edildi 95 üyenin 72 si sandık başına giderek yeni yönetimi belirledi.

​​​​​​​Alaçamspor Kulüp Başkanı Özcan Nazlım yaptığı açıklamada, ilçede spora yatkın genç ve çocukları belirleyerek spora kazandırdıklarını dile getirdi.

Nazlım, şu ifadelere yer verdi:

"İlçemizde başarıdan başarıya adım atan bizleri her daim destekleyen ve ilçemizde yapılan altyapı çalışmalarımızda yalnız bırakmayan hocalarımız Ahmet Karadağ, Erol Ceylan ve Ömer Karahan hocalarımızla birlikte kongreye katılarak bizleri onurlandıran herkese teşekkür ederim."

Yapılan seçimler sonrasında yönetim kurulu Başkan Özcan Nazlım üyeler, Aziz Kaya, Yaşar Mustafa Ergün, Bülent Alver, Ramazan Acar, Murat Asan, Erdinç Güner, Onur Kartal, Reşit Şahin ve Ferhat Bedir oldu.

Kongreye, PTT eski Genel Müdürü Osman Tural, Alaçam Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı Mehmet Aydoğdu, Alaçam Esnaf Odası Başkanı Vedat Özyılmaz, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Bedir, Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Sönmez, CHP İlçe Başkanı Fuat Canbaz, İYİ Parti İlçe Başkanı Dursun Ayvaz, Geyikkoşan Güreş Ağası Turgut Şahin ve Alaçamspor delegeleri katıldı.