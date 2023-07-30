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        Samsun'da fındık tarlasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 22:40
        Samsun'da fındık tarlasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde fındık tarlasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kuşkayası Mahallesi Kalık mevkiinde kavgalı olduğu öğrenilen iki aile arsında fındık bahçesinde sözlü tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle silahların kullanıldığı olayda, Gül Y. (23), Ayşe Y. (43), Hanife G. (52), İmdat E. (28) ve Serdal D. (38) yaralandı.

        Yaralılardan üçü tedavileri yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesine, diğer iki yaralı ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma, kavgada silahları kullandığı öne sürülen Ş.C. ve S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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