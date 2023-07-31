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        Bafra Ovası'nda karpuzda 100 bin ton rekolte bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 12:18
        Bafra Ovası'nda karpuzda 100 bin ton rekolte bekleniyor

        SAMSUN (AA) - Kızılırmak Nehri'yle beslenen Bafra Ovası'nda karpuz hasadı başladı.

        Verimli arazilere sahip Bafra Ovası'nda 15 bin dekar alanda karpuz hasadı yapılıyor.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, Bafra Ovası'nda hasadına başlanan karpuzda yaklaşık 100 bin ton rekolte beklendiğini söyledi.

        Ovada 350 bin dekar alanda tarım yapıldığına işaret eden Tosuner, kış aylarının sıcak, baharın yağışlı geçmesi nedeniyle sebze ve meyvelerinin hasadının biraz geç başladığını belirtti.

        Türkiye'nin her bölgesine Bafra karpuzu gönderildiğine işaret eden Tosuner, şunları kaydetti:

        "Bafra'da 15 bin dekar alanda karpuz ekimimiz var. Biraz daha farklı bekliyorduk ama hava şartlarından dolayı yaklaşık 1 ay gecikmeli oldu. Bafra'da karpuz hasadına başlandı. Verimli kaliteli çok güzel bir karpuz, pazara gönderiyoruz. Rekoltede geçen yıla göre yüzde 15-20 düşüş var. Dekar başına 6-7 ton karpuz çıkıyor. Karpuz tarlada kilogramı 5-6 liradan satılıyor. İnşallah fiyatlarımız daha da artar. Karpuz sıcak havada daha da lezzetli olur. Bafra Ovası'nda karpuz sonra kavun hasadı ardından kapya biber hasadı başlayacak."

        Karpuz tarımının yoğun olduğu Karpuzlu Mahallesi'nde çiftçilik yapan İzzet Özçelik ise, karpuzun geçen yıla göre rekoltesinin az olduğunu dile getirerek, "Ekim döneminde yağışlardan dolayı gecikmeli karpuz ekimi oldu." dedi.

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