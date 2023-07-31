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        Havza'da aşure etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 15:32
        Havza'da aşure etkinliği düzenlendi

        SAMSUN (AA) - Havza'da muharrem ayı dolayısıyla On İki Yıldız Kültür Bilim Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı, Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şubesi ve Karşıyaka Mahalle Muhtarlığı iş birliğinde aşure etkinliği düzenlendi.

        Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan cemevinde düzenlenen aşure etkinliğine, Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, On İki Yıldız Kültür Bilim Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Zeybek, Pir Sultan Abdal Derneği Havza Şube Başkanı Necati Köse, Karşıyakak Mahallesi Muhtarı Sevil Çelik, Havza Belediyesi Meclis Üyesi Hayrettin Şahin ile vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Nayman aşurenin İslam aleminde ayrı bir önemi olduğuna işaret ederek, "Aşure birliktir, birlikteliktir. Muharrem ayı, bolluk, bereket ve birliğin en güzel simgesi. Burada toplumun her kesiminden insan yan yana, omuz omuza. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın." diye konuştu.

        Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de Türkiye'nin asıl zenginliğinin kültürel zenginlik olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizi güzelleştiren renklerimiz birlikte güzel. Bu renkleri birlikte tutmak ve ortak kültürümüzü yaşatmak için çalışmalıyız. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Yüce Mevla'm yapmış olduğumuz ve yapacak olduğumuz ibadetleri kabul etsin." diye konuştu.

        Kemal Zeybek ise "Birlik ve bütünlüğüne her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından Alevi dedeleri tarafından dua edilmesinin ardından kesilen kurban etlerinden hazırlanan lokma ve 12 imamı temsilen 12 çeşit malzemeden hazırlanan aşure, davetlilere dağıtıldı.

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