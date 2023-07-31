Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Samsun'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:11
        Samsun'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli yakalandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kuşkayası Mahallesi Kalık mevkisinde kavgalı olduğu öğrenilen iki aile arasında fındık bahçesinde çıkan ve 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili şüpheliler Şükrü C. (49) ile Sönmez Y. (25) jandarma tarafından yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        İlçede dün Kuşkayası Mahallesi Kalık mevkisinde kavgalı olduğu öğrenilen iki aile arsında fındık bahçesinde sözlü tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda, Gül Y. (23), Ayşe Y. (43), Hanife G. (52), İmdat E. (28) ve Serdal D. (38) silahla yaralanmıştı. Yaralılardan üçü tedavileri yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi'ne, ikisi ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        "Biri densizlik yaptı"
        "Biri densizlik yaptı"
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı

        Benzer Haberler

        Havza'da aşure etkinliği düzenlendi
        Havza'da aşure etkinliği düzenlendi
        Ladik'te AK Parti Belediye Meclis Üyesi Adnan Topal, belediye başkanı seçil...
        Ladik'te AK Parti Belediye Meclis Üyesi Adnan Topal, belediye başkanı seçil...
        Samsun'da şap nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı
        Samsun'da şap nedeniyle hayvan pazarları kapatıldı
        Polisin hastaneye yetiştirdiği hamile kadının bebeğine 'Şeker İkra' adı ver...
        Polisin hastaneye yetiştirdiği hamile kadının bebeğine 'Şeker İkra' adı ver...
        Bafra Ovası'nda karpuzda 100 bin ton rekolte bekleniyor
        Bafra Ovası'nda karpuzda 100 bin ton rekolte bekleniyor
        Alaçam'ın Akgüney Mahallesi'nde yol çalışmaları tamamlandı
        Alaçam'ın Akgüney Mahallesi'nde yol çalışmaları tamamlandı