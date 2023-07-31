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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 16:28
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Muhammed Keskin’in (42) kullandığı 55 AJD 591 plakalı otomobil, Samsun Sinop kara yolu Fatih Mahallesi'nde Dilara Bülbül (20) yönetimindeki SF-622-B yabancı plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Kazada, araçlardaki Havva Şahin (75) ile Şerife Keskin (74) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibince yaralılar, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yabancı plakalı otomobilin Türkiye'de kalma süresi ihlal edildiğinden durum Samsun Gümrük Müdürlüğünü bildirildi.

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