Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Çarşamba keşkeği coğrafi işaretle tescillendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 17:08
        Çarşamba keşkeği coğrafi işaretle tescillendi

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde, düğünlerin ve özel günlerin vazgeçilmez lezzeti Çarşamba keşkeğine Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı açıklamada, yörenin en özel yemeği Çarşamba keşkeğinin tescillenmesinin, lezzetin geleceğe taşınabilmesi açısından oldukça değerli olduğunu belirtti.

        Keşkeğin birçok yerde yapıldığını ifade eden Doğan, şöyle devam etti:

        "Bizi diğerlerinden ayıran ise keşkek malzemelerinin Çarşamba'mızın verimli ovasında yetişmesi ve atalarımızdan öğrendiğimiz yöntemlerle pişiriliyor olmasıdır. Onu bu kadar lezzetli ve özel kılan bir diğer unsursa keşkek geleneği ile sosyal birlikteliğin, dayanışmanın sürüyor olması. Özel günlerde bizi bir kazanın etrafına toplayan keşkektir. Özellikle düğün, doğum, asker uğurlama gibi törensel anlam taşıyan ve toplu halde bulunulan ortamlarda imece usulü hazırlanıp hep birlikte tüketilir. Bu da toplumumuzdaki birlik ve beraberliği yansıtmaktadır.

        Bu değerlerimizi geleceğe taşımak adına Türk Patent ve Marka Kurumu, Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığına yaptığımız başvuru sonucunda Çarşamba keşkeğimize coğrafi işaret tescil belgesi verilmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        Genç matematikçi Oxford'a ilk sırada girdi
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        "Biri densizlik yaptı diye iptal olmaz"
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Beşiktaş'ta büyük hareketlilik
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt'ta gözaltı sayısı 3'e çıktı
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Esenyurt'ta öldürülen gencin babası konuştu! "Görüntüleri izleyemedim!"
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Günübirlik kiralamalar kayıt altına alınıyor
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 2 ila 8 derece artacak!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Hande Baladın'a korkunç tehdit!
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Tatillerimiz nasıl değişecek? "Yaz turizmi sağlık krizine dönüşecek!"
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Beşiktaş Rebic'i KAP'a bildirdi!
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Safa Önal'ın vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Alzheimer'da yeni risk faktörüne dikkat!
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Nijer'deki darbeden sonra ilk kez görüntülendi
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Flaş teklif: 30 milyon Euro!
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Twitter'ın komşuları yeni logonun ışığından şikayetçi
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        Fenerbahçe iki transferi birden duyurdu!
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        1986'da kaybolan dağcının cesedine ulaşıldı
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        Arsaya göre borsada fırsat niye daha büyük?
        620 kilometre öteden kutladı
        620 kilometre öteden kutladı

        Benzer Haberler

        Samsunspor Basketbol, Bryant Crawford'u kadrosuna kattı
        Samsunspor Basketbol, Bryant Crawford'u kadrosuna kattı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Şap hastalığı görülen Samsun'da hayvan pazarları kapatıldı
        Şap hastalığı görülen Samsun'da hayvan pazarları kapatıldı
        Samsun'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli yakalandı
        Samsun'da 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli yakalandı
        Havza'da aşure etkinliği düzenlendi
        Havza'da aşure etkinliği düzenlendi
        Ladik'te AK Parti Belediye Meclis Üyesi Adnan Topal, belediye başkanı seçil...
        Ladik'te AK Parti Belediye Meclis Üyesi Adnan Topal, belediye başkanı seçil...