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        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'na katılan sporcular Tokat'tan geçti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 14:55
        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'na katılan sporcular Tokat'tan geçti

        TOKAT (AA) - Cumhuriyetin 100. yılı onuruna düzenlenen ve Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden start alan bisiklet sporcuları Tokat'a ulaştı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonunca Cumhuriyet'in 100. yılı onuruna düzenlenen ve Sivas'tan Ankara'ya beş gün sürecek organizasyona 16 takımdan 100 bisikletçi katılıyor.

        Bugün Sivas-Amasya etabının yapıldığı turda pedal çeviren sporcular Tokat'ın Artova ve Zile ilçelerinden geçti.

        Amasya, Havza, Samsun, Çorum ve Çankırı'yı geçecek sporcular, turu 5 Ağustos Cumartesi günü Birinci Meclis binası önünde tamamlayacak. Etap birincisinin taşıyacağı Türk bayrağı, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına teslim edilecek.

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