Terme Belediyesi çocuklara dondurma ikram etti

SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere dondurma ikramında bulundu.

Terme Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü organizasyonu ile ilçede yaz Kur'an kurslarında eğitim gören yüzlerce öğrenciye dondurma dağıtıldı.

Başkan Kılıç, "Yazın tadını çıkarmak için en tatlı yolu bulduk. Sıcak ve samimi ortama bir serinlik molası verdik. Yaz Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ikram ederek günlerini ve günümüzü güzelleştirdik. Onların neşesi ve masum gülüşleri bizim en büyük mutluluğumuz. İnşallah vatana millete hayırlı birer birey olarak yetişirler. Her zaman yanlarındayız." ifadelerini kullandı.