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        Büyükşehir'den Atakum'a yeni spor yatırımı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:17
        Büyükşehir'den Atakum'a yeni spor yatırımı

        SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesinin yeni projesiyle Atakum ilçesi FIFA standartlarında bir futbol sahasına kavuşuyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çobanözü Mahallesi'nde inşa edilen 706 kişi kapasiteli saha inşaatının yüzde 15'i tamamlandı.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi kent genelinde spor yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi'nde kısa süre önce inşasına başlanan Çobanözü Futbol Sahası, 2 bin 950 metrekare alan üzerine yapılıyor. Proje sentetik futbol sahası, tribün alanı, kafe, antrenör odaları, soyunma odaları ve fitness salonundan oluşuyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Spor kenti Samsun'da yeni spor yatırımlarını hızla gerçekleştiriyoruz. Sahalar, spor salonları inşa ediyor, sporcularımıza her alanda desteğimizi sürdürüyoruz. Samsun'un spor kenti unvanına katkı sunabilmenin çabası içindeyiz. Atakum ilçemizde inşası süren Çobanözü Futbol Sahası da önem verdiğimiz projelerden birisi. İnşaat çalışmaları kısa süre önce başladı. Yüzde 15 fiziki gerçekleşmeye ulaştı. En kısa sürede yapımı tamamlanıp hizmete girecek." ifadelerini kullandıb

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