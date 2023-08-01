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        Selden zarar gören işletmelere KOSGEB'ten Acil Destek Kredisi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:32
        Selden zarar gören işletmelere KOSGEB'ten Acil Destek Kredisi

        SAMSUN (AA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun, Amasya, Kastamonu ve Sinop illerinde 2023 yılında yaşanan yoğun yağış, sel ve heyelan felaketinden etkilenen işletmelere yönelik Acil Destek Kredisi programının başlatıldığını söyledi.

        Murzioğlu, KOSGEB tarafından 2023 yılında Samsun, Amasya, Kastamonu ve Sinop illerinde yoğun yağış, sel ve heyelandan etkilenen işletmelere yönelik uygun koşullarda destek sağlamak amacıyla başlatılan Acil Destek Kredisi Programı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

        Destek programından yararlanma şartlarını aktaran Murzioğlu, "Programdan, yoğun yağış, sel ve heyelan felaketlerinden etkilenen ve bu durumunu ilgili resmi makamlarca belgelemiş, KOSGEB Veri Tabanı'na kayıtlı ve aktif durumda, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde yer alan işletmeler yararlanacaktır." ifadelerini kullandı.

        Şartlara uyan işletmelerin bölgelerindeki KOSGEB'e ve anlaşmalı bankalara başvurmalarını isteyen Murzioğlu, şunları kaydetti:

        "Bahse konu destek programı kredi üst limiti işletme başına, 2022 net hasılatı 300 bin lira ve altında olan işletmeler için 200 bin lira, 300 bin liranın üzerinde olan işletmeler için 300 bin lira olup, sıfır faizli ve ilk 12 ayı geri ödemesiz, kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ay vadeli olarak geri ödenecektir. İşletme başına maksimum 300 bin lira için faiz bedelinin tamamı, KOSGEB tarafından karşılanacaktır. Teminat sorunu yaşayabilecek işletmelere yönelik Kredi Garanti Fonu AŞ de protokole taraf olmuştur. İşletmenin vergi veya SGK borcu bulunması durumunda, program kapsamında anlaşmalı bankalarca işletmeye kullandırılan krediden azami KOSGEB'e ödenen faiz tutarı kadar mahsuplaşma yapılarak ilgili kamu kurumlarına aktarılmakla beraber kalan tutar işletmeye kullandırılacaktır. Ayrıca, protokol gereği bankalar kullandıracakları krediler için işletmelerden dosya masrafı almayacaktır. Programın kapanış tarihi ise 31 Ocak 2024'tür"

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