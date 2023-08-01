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        Samsun'da üreticiye çilek fidesi ve damlama sulama ekipmanı dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 18:01
        Samsun'da üreticiye çilek fidesi ve damlama sulama ekipmanı dağıtıldı

        SAMSUN (AA) - Samsun'da "Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme" projesi kapsamında üreticilere çilek fidesi ve damla sulama sistemi ekipmanı dağıtıldı.

        Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çilekte il üretiminin 472 dekar alanda 921 ton olduğu ve bu üretimin yoğun talebi karşılamadığı vurgulandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında "Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme" projesi bünyesinde İlkadım Ahullu Mahallesi'nde üreticilere çilek fidesi ve damla sulama ekipmanı dağıtıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, dağıtım töreninde proje bünyesinde geçtiğimiz ay 15 ilçede 50 üreticiye 150 dekar alan için 838 bin 560 lira tutarında damla sulama sistemi ve ekipmanları 410 bin 595,75 lira tutarında malç naylonun teslim edildiğini hatırlatarak, "Yine İl Müdürlüğümüz tarafından 4 işçi ile 5 günde emek vererek hazırladığı çilek bahçesini 2 saat gibi süre içerisinde hazırlayan yeni bir makine temin edilmiş üreticilerimizin kullanımına sunulmuştur. 19 Mayıs, Alaçam, Asarcık, Atakum, Bafra, Canik, Çarşamba, İlkadım, Kavak, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme, Vezirköprü ve Yakakent İlçelerinde 50 üreticiye üretici başına 3 dekar alanda olmak üzere toplam 150 dekar alanda uygulamaya koyduğumuz proje ile 1 milyon 276.387,50 lira tutarında Frigo Çilek Fidesi alımı gerçekleştirilmiş olup, 15 ilçemizden 50 üreticimize 750 bin adet Yediveren diye tabir edilen Albion çeşidi çilek fidesi teslimi gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

        Sağlam, Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ gereğince, üreticilere başvurmaları halinde yüzde 30 fide bedelini ödedikleri takdirde sertifikalı fide- fidan desteğinden yararlanabileceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "İl Müdürlüğümüz olarak daha önceki yıllarda olduğu gibi teknik elemanlarımız tüm çilek alanlarının besleme programını, hastalık ve zararlılarla mücadele programlarını, yetiştirme programını yürüterek her zaman üreticilerimizle arazide olacaklardır. Bu projemizde de 50 teknik elemanımız görev almaktadır. 2022 yılında Samsun Çilek Yetiştiriciliğini Geliştirme projesi kapsamında 16 ilçemizden 92 üreticimize 158 dekar alan için 720 bin adet Yediveren diye tabir edilen Albion çeşidi Çilek Fidesi ile 6,6 ton 145 adet Rulo malç naylonu teslim edilmiştir. Toplamdaki bu 720 bin adet çilek fidesinin 500 bin adet çilek fidesi ve 4 bin 250 kilogram 100 adet rulo malç naylonu Samsun Büyükşehir Belediyesinin desteği ile temin edilmiş, 220 bin adet çilek fidesi ve 2 bin 415 kilgram 45 adet rulo malç naylonu ise bakanlığımız genel bütçesi desteği ile desteklemiştir."

        Programa, Sağlam'ın yanı sıra İlkadım Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, DOKAP Başkanlığı proje sorumluları, Şube Müdürleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığından ziraat mühendisleri, teknik personel ve üreticiler katıldı.

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