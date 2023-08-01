Ladik Belediye Başkanı Topal ilk meclis toplantısını yaptı
SAMSUN (AA) - Samsun Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.
Nurhan Yapıcı Özel'in vefatı sonrası belediye başkanlığına, Belediye Meclis Üyesi Topal, seçilmişti.
Başkan Topal, Ağustos ayı ilk meclis toplantısını, üyelerin katılımıyla Belediye Meclis Salonunda yapıldı.
Meclisi merhume başkan Özel'i anarak açan Topal, "Başkanımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.
Adnan Topal'dan boşalan meclis üyeliğine ise yedek üye Celal Çobanbaşı geldi.
Toplantı meclis gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.