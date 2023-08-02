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        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 02:17
        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı.

        Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak’ta C.P.B. (18) ile akrabası B.D. (18) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, C.P.B’yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, C.P.B'yi Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı C.P.B. daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

        Polis, olay yerinden kaçan şüpheli B.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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