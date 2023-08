Cevizdibi Kanyonu'na girişler profesyonel dağcılar haricinde kapatıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde doğal güzelliğiyle dikkati çeken Cevizdibi Kanyonu'na profesyoneller dışında girilmesine güvenlik gerekçesiyle izin verilmiyor.

İlçe merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Asmapınar Mahallesi sınırları içinde yer alan Cevizdibi Kanyonu, son yıllarda sosyal medyada paylaşılan görüntüleri sebebiyle vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, AA muhabirine, kanyona profesyonel dağcılar haricinde vatandaşların girmesinin uygun olmadığını ve güvenlik gerekçesiyle girişlerin kapatıldığını söyledi.

Halihazırda İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde yangın riski taşıyan orman alanlarına girişlerin 31 Ekim 2023'e kadar yasak olduğunu hatırlatan Kılıç, "Cevizdibi Kanyonu doğal güzellikler içermesiyle birlikte içinde ufak şelaleler, göletler bulunmasıyla profesyonel olmayan, ilk yardım, can kurtarma gibi belgelere sahip olmayan vatandaşlar açısından tehlike oluşturuyor." dedi.

Vatandaşlardan bu konuda duyarlı olmalarını isteyen Kılıç, şunları kaydetti:

"Bu aylarda vatandaşlarımızın hem can güvenliğini sağlamak amacıyla hem de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında profesyonel olmayan sporcular ve diğer kişiler haricinde bu bölgeye giriş yasağı bulunmakta. Vatandaşlarımızın bu noktada duyarlı davranmaları kendi can güvenliklerini ve arkadaşlarının, ailelerinin can güvenliklerini tehlikeye atmamalarını rica ediyoruz. Cevizdibi Kanyonu gelecekte inşallah gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra vatandaşlarımızın tümüne açık hale gelecektir."