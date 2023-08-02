Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Samsun'da yedi ayda havaya ateş açan 69 kişiye cezai işlem uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 14:21
        Samsun'da yedi ayda havaya ateş açan 69 kişiye cezai işlem uygulandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'da bu yılın ilk yedi ayında emniyet ve jandarma bölgelerinde havaya ateş açan 69 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

        Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde 2023 yılı başından bugüne kadar toplam 3 bin 522 bayram, düğün, nişan, asker uğurlaması, spor müsabakası gibi etkinliklerle ilgili yürüttükleri çalışma kapsamında, havaya ateş ettiği tespit edilen 69 şahsa adli ve idari işlem uyguladı.

        Ayrıca, "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma" sloganı ile sürdürülen faaliyetler kapsamında sivil görevliler tarafından düğünlere katılım sağlanarak bilgilendirmeler yapıldı, konuya dikkat çekmek maksadıyla 52 bin 850 kişiye bilgilendirme mesajı gönderildi.

        Vali Zülkif Dağlı, özellikle yaz aylarında hemen hemen her gün gerçekleştirilen ve güzel anılarla hatırlanmak istenilen düğün ve nişan başta olmak üzere çeşitli özel kutlama günlerini hiçbir magandanın en kötü günlerden birisi haline getirmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

        Dağlı, şunları kaydetti:

        "Sadece en son 29 Temmuz 2023 günü Çarşamba ilçemizde yapılan bir düğün merasiminde silah ile havaya ateş edildiğinin tespit edilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından 3 şahsın evlerinde ve araçlarında eş zamanlı olarak yapılan adli aramalar sonucunda 2 adet tabanca, 100 adet tabanca fişeği, 1 adet mermi çekirdeği, 1 adet av tüfeği, 4 adet av tüfeği fişeği ve 95 adet boş kovan tespit edilerek, el konuldu. Düğün sahibi hakkında, 5326 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası uygulandı"

        Kutlama dolayısıyla havaya atılan her bir merminin ilk anda kimseye zarar vermese dahi hızını kaybettikten sonra yere düşmesinin kaçınılmaz olduğunu ve bunun da çok sayıda yaralanma ve can kaybına neden olabildiğini hatırlatan Vali Dağlı, "Bu tür etkinlikler vesilesiyle akraba, eş-dost ve sevdikleriyle güzel bir gün geçirmek isteyen tüm Samsunlu hemşehrilerimizi bir kez daha mutluluğa kurşun sıkmamaya davet ediyoruz. Bir anlık hevesle hayaller ve hayatlar sönmesin." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı

        Benzer Haberler

        İnşaat işçisi, asansör boşluğunda ölü bulundu
        İnşaat işçisi, asansör boşluğunda ölü bulundu
        Cevizdibi Kanyonu'na girişler profesyonel dağcılar haricinde kapatıldı
        Cevizdibi Kanyonu'na girişler profesyonel dağcılar haricinde kapatıldı
        Prof. Dr. Samsun: Aşırı sıcaklar balıkların göçünü etkiliyor
        Prof. Dr. Samsun: Aşırı sıcaklar balıkların göçünü etkiliyor
        Alaçam Gençlik Merkezi'nde Kur'an kursuna katılanlar sportif etkinlikler ya...
        Alaçam Gençlik Merkezi'nde Kur'an kursuna katılanlar sportif etkinlikler ya...
        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Samsun'da trafik denetimlerinde 34 sürücüye ceza kesildi
        Samsun'da trafik denetimlerinde 34 sürücüye ceza kesildi