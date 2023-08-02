Samsun'da yedi ayda havaya ateş açan 69 kişiye cezai işlem uygulandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da bu yılın ilk yedi ayında emniyet ve jandarma bölgelerinde havaya ateş açan 69 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde 2023 yılı başından bugüne kadar toplam 3 bin 522 bayram, düğün, nişan, asker uğurlaması, spor müsabakası gibi etkinliklerle ilgili yürüttükleri çalışma kapsamında, havaya ateş ettiği tespit edilen 69 şahsa adli ve idari işlem uyguladı.

Ayrıca, "Mutluluğa kurşun sıkma, geleceği karartma" sloganı ile sürdürülen faaliyetler kapsamında sivil görevliler tarafından düğünlere katılım sağlanarak bilgilendirmeler yapıldı, konuya dikkat çekmek maksadıyla 52 bin 850 kişiye bilgilendirme mesajı gönderildi.

Vali Zülkif Dağlı, özellikle yaz aylarında hemen hemen her gün gerçekleştirilen ve güzel anılarla hatırlanmak istenilen düğün ve nişan başta olmak üzere çeşitli özel kutlama günlerini hiçbir magandanın en kötü günlerden birisi haline getirmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Dağlı, şunları kaydetti:

"Sadece en son 29 Temmuz 2023 günü Çarşamba ilçemizde yapılan bir düğün merasiminde silah ile havaya ateş edildiğinin tespit edilmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından 3 şahsın evlerinde ve araçlarında eş zamanlı olarak yapılan adli aramalar sonucunda 2 adet tabanca, 100 adet tabanca fişeği, 1 adet mermi çekirdeği, 1 adet av tüfeği, 4 adet av tüfeği fişeği ve 95 adet boş kovan tespit edilerek, el konuldu. Düğün sahibi hakkında, 5326 sayılı Kanun kapsamında idari para cezası uygulandı"

Kutlama dolayısıyla havaya atılan her bir merminin ilk anda kimseye zarar vermese dahi hızını kaybettikten sonra yere düşmesinin kaçınılmaz olduğunu ve bunun da çok sayıda yaralanma ve can kaybına neden olabildiğini hatırlatan Vali Dağlı, "Bu tür etkinlikler vesilesiyle akraba, eş-dost ve sevdikleriyle güzel bir gün geçirmek isteyen tüm Samsunlu hemşehrilerimizi bir kez daha mutluluğa kurşun sıkmamaya davet ediyoruz. Bir anlık hevesle hayaller ve hayatlar sönmesin." ifadelerini kullandı.