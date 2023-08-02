GÜNCELLEME - Samsun'da 1 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 3 kişi yakalandı
SAMSUN (AA) - Samsun'da 1 kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak'ta C.P.B. (18) ile akrabası B.D. (18) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, C.P.B'yi bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, C.P.B'yi Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan C.P.B. daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, olaya karıştıkları iddiasıyla A.Y, F.Ö. ile Y. B'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.
Kaçan şüpheli B.D'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.