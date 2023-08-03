Samsun'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki kişi yaralandı.
Ragip G.'nin (46) yönetimindeki 55 JJ 738 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarında, Yunus Emre A.'nın (19) kullandığı 55 AIU 728 plakalı motosiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Sağlık ekibince motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Emirhan A. (19) tedavileri yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.