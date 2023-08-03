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        Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 10:33
        Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali toplantısı yapıldı

        SAMSUN (AA) - 19 Mayıs Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü yapılacak olan Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'nin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        19 Mayıs Belediyesi tarafından 1-3 Eylül tarihlerinde yapılacak olan festivalin sorunsuz tamamlanması, alınacak önlemler, yarışmalar ve etkinliklerle ilgili bilgi paylaşımı yapıldı.

        Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, üç gün sürecek doğa festivali ile ilgili "Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivalimizin bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Çok güzel etkinliklerimiz ve yarışmalarımız olacak. 1200 rakım da doğayla iç içe bir ortamda 3 gün boyunca çadır kurma imkanı ve bir çok etkinliği izleme imkanı sağlıyoruz. Herkesi festivalimize davet ediyorum." dedi.

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