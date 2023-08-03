Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.
Enes Altınsoy (26) idaresindeki 60 AAG 551 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde Ramazan Bozkurt'un kullandığı 55 H 0562 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durdu.
Otomobilde sıkışan sürücü Altınsoy ile eşi Elif (28) ve 2 aylık bebekleri Muhsin Alperen Altınsoy, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralılar, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.