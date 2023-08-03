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        Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 12:44
        Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

        Enes Altınsoy (26) idaresindeki 60 AAG 551 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi'nde Ramazan Bozkurt'un kullandığı 55 H 0562 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle kaldırıma çıkan otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durdu.

        Otomobilde sıkışan sürücü Altınsoy ile eşi Elif (28) ve 2 aylık bebekleri Muhsin Alperen Altınsoy, Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Yaralılar, Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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