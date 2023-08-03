Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        MHP Samsun İl BaşkanI Burhan Mucur oldu

        MHP Samsun İl Başkanlığına MHP Genel Merkezi tarafından daha önce partide çeşitli görevlerde bulunan iş insanı Burhan Mucur atandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:58
        MHP Samsun İl BaşkanI Burhan Mucur oldu

        SAMSUN (AA) - MHP Samsun İl Başkanlığına MHP Genel Merkezi tarafından daha önce partide çeşitli görevlerde bulunan iş insanı Burhan Mucur atandı.

        MHP Samsun İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Genel Merkez tarafından Ankara'ya davet edilen Mucur'a Samsun İl Başkanlığı görevi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından tebliğ edildi.

        Burhan Mucur ziyaret sırasında Samsun Atatürk Anıtı heykelini Bahçeli'ye takdim etti.

        4 Ağustos'ta MHP Samsun İl Başkanlığı'nda düzenlenecek devir teslim törenin ardından yeni il başkanı ve yönetimi göreve başlayacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        YAŞ sona erdi! Açıklama bekleniyor
        YAŞ sona erdi! Açıklama bekleniyor
        Motosikletle infaz girişimde kanlı çatışma!
        Motosikletle infaz girişimde kanlı çatışma!
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Kira zam oranı belli oldu
        Kira zam oranı belli oldu
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İhracatta temmuz rekoru
        İhracatta temmuz rekoru
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!
        Her 5 dakikada bir telefona bakıyoruz!

        Benzer Haberler

        OMÜ Rektörü Ünal tercih yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu
        OMÜ Rektörü Ünal tercih yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulundu
        Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralan...
        Samsun'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralan...
        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Havza-Samsun etabı başladı
        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Havza-Samsun etabı başladı
        OMÜ'lü tekvandocu Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda şampiyon oldu
        OMÜ'lü tekvandocu Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda şampiyon oldu
        Alaçam'da camiler arası futbol turnuvası başladı
        Alaçam'da camiler arası futbol turnuvası başladı
        Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali toplantısı yapıldı
        Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali toplantısı yapıldı