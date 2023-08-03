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        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Havza-Samsun etabı sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:48
        100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Havza-Samsun etabı sona erdi

        SAMSUN (AA) - 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun yaklaşık 135,4 kilometrelik Havza-Samsun etabı tamamlandı.

        Turun üçüncü etabını Beykoz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Yaroslav Parashchak birinci olurken, Vino Sko Team sporcusu Daniil Marukhin ikinciliği, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Maximilian Stedman ise üçüncülüğü elde etti.

        Genel klasman liderine verilen sarı mayoyu Beykoz Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Maximilian Stedman giydi.

        Etapta dereceye girenlere madalyaları, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu bahçesinde düzenlenen törenle verildi.

        Samsun Valisi Zülkif Dağlı, burada yaptığı konuşmada, Samsun'un yine çok güzel bir faaliyete ev sahipliği gerçekleştirdiğini belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün takip ettiği rotayı izlemek suretiyle Türkiye Bisiklet Federasyonumuzun Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlayan bisiklet turu herhangi bir olumsuzluk olmadan devam etmekte." dedi.

        Dağlı, Havza'dan sabah saatlerinde yola çıkan sporcuların üçüncü etabı başarılı bir şekilde tamamladıklarına işaret ederek, "Yarın sabah buradan yola çıkarak Havza-Çankırı üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bulunduğu Ankara'ya hep beraber uğurlayacağız. Bu manada Samsun olarak mutluyuz, gururluyuz. Türkiye'nin 100. yılını kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılında Türk bayrağının bisikletle taşındığını büyük bir organizasyon gerçekleştirdiklerini, 60 sporcu 16 takımla organizasyonun sürdüğünü dile getirdi.

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç'ın da birer konuşma yaptığı törende dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Akyön; Vali Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Demir ve Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç'a katkılarından dolayı forma hediye etti.

        Programın sonunda protokol üyeleri, sporcular ve katılımcılarla toplu fotoğraf çektirdi.

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