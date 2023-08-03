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        Samsun'da bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin bir zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 18:51
        Samsun'da bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin bir zanlı tutuklandı

        SAMSUN (AA) - Samsun'da bir kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Akrabası C.P.B'yi bıçakla ağır yaralayarak kaçan B.D, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim oldu.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, savcılıktaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

        Hayati tehlikesi bulunan C.P.B'nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

        Kızılırmak Mahallesi Çaycılar Sokak'ta dün akrabası B.D. ile çıkan kavgada C.P.B. bıçakla yaralanmıştı.

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