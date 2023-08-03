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        Terme'de açık hava yaz etkinlikleri başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 18:55
        Terme'de açık hava yaz etkinlikleri başladı

        SAMSUN (AA) - Terme Belediyesi tarafından ilçede ilk kez düzenlenen ‘Yazlık Sinema Günleri’ başladı.

        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından açık hava yaz etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Yazlık Sinema Günleri" vatandaşların yoğun ilgisiyle başladı.

        "Sandalyeni al gel" sloganıyla Yalı Mahallesi Kumsal Kafe etkinlik alanında gerçekleştirilen programda Yeşilçam filmleri gösterime sunuldu.

        Etkinlik hakkında bilgi veren Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Nostaljik açık hava sinemasının renkli ortamını vatandaşlarımıza yaşatmak, birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu ve keyifli bir akşam geçirebilmek adına bu etkinliği başlattık. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün açık hava yaz etkinlikleri kapsamında ilkini gerçekleştirdiğimiz açık hava yaz etkinliklerimiz devam edecek. Her Çarşamba akşamı açık hava sinema günleri ve cumartesi akşamları ise çocuk şenlikleri, tiyatrolar ve palyaço gösterileri gibi etkinlikler yaz boyunca hemşehrilerimizle buluşacak." dedi.

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