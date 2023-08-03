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        Samsun'da dere kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 19:22
        Samsun'da dere kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu

        SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde dere kenarında silahla vurulmuş erkek cesedi bulundu.

        Karahüseyinli Mahallesi'nde dere kenarına su almaya giden vatandaş erkek cesedi gördü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan incelemelerde İsmail A. (60) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ceset, savcılığın talimatıyla otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma, olayı gerçekleştiren şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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