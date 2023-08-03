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        Terme'de fırınlarda gramaj denetimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 19:22
        Terme'de fırınlarda gramaj denetimi yapıldı

        SAMSUN (AA) - Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ekmek fiyatlarında yapılan değişikliğin ardından ilçe merkezinde bulunan fırınlara gramaj denetimi gerçekleştirdi.

        Vatandaşların daha sağlıklı gıda tüketmelerini sağlamak için denetimlerine devam eden zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınlarda gramaj ve hijyen denetiminde bulundu.

        Kurallara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde üretim yapan işyeri sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür eden ekipler, standartlara uymayan işletmelere de uyarılarda bulundu.

        Gıda üretiminde halk sağlığını gözeterek üretim ve satış yapan esnaflara teşekkür eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Zabıta ekiplerimiz tarafından yürütülen bu denetimlerle amacımız, iş yerlerine ceza yazmak değil, üretilen ve satışı yapılan gıdaların sağlıklı ve standartlara uygun bir şekilde halkımıza sunulmasıdır. Özellikle hijyen ve gramaj konusunu çok önemsiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın taleplerini ve şikâyetlerini de dikkate alıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, 7/24 halkımızın hizmetindedir.” dedi.

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