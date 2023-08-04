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        Samsun'da tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 03:50
        Samsun'da tarlaya devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        SAMSUN (AA) - Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde tarlaya devrilen otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

        Samsun-Sinop kara yolunda seyir halindeki 16 BAN 219 plakalı otomobil, sürücüsü Soner Yıldız'ın (40) Tepeköy mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması üzerine yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan 4 kişinin yaralandığını belirledi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan sürücü ile Çiğdem Yıldız, (34) İbrahim Ayan (47) ve Hamide Ayan (56) Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hamide Ayan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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