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        Samsun'da minibüsün çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 19:30
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        Samsun'da minibüsün çarptığı yaya hastaneye kaldırıldı
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        SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde minibüs, motosiklet ile yayaya çarptı, 1 kişi yaralandı.

        Kemal Ü. yönetimindeki 34 AIR 08 plakalı minibüs, Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde, Hasan S.’nin kullandığı 55 ABN 144 plakalı motosiklet ile yaya Safiye K.’ya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekibince yaralanan yaya ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, sol kolunda kırık bulunduğu öğrenildi.

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