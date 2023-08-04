Alaçam'ın Gezici Mobil Spor Okulu Kur'an kursu öğrencilerini ağırladı

SAMSUN (AA) - Samsun Alaçam İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Mobil Spor Okulu'nun mahalleleri gezmeye devam ettiği bildirildi.

Alaçam İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Mobil Spor Okulu'nun Kızlan Mahallesi'ndeki yaz Kur'an kursundaki öğrencileri kabul ettiği bildirildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, Mobil Spor Okulu'nun geçen yıldan bu yana öğrencilere hizmet verdiğini belirtti.

Karaaslan, "Mobil Spor Okulu olarak Alaçam ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kızlan Mahallesinde yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik sportif aktivitelerde bulunduk. Çocuklarımız, eğitmen ve antrenörlerimiz eşliğinde futbol, voleybol, atletizm, badminton, çuval yarışı gibi değişik sportif etkinlikler yaptılar. Çocuklara eğlenceli bir gün yaşattık." ifadelerini kullandı.