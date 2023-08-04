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        Samsun'da polisin "dur" ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 20:34
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        Samsun'da polisin "dur" ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun’da otomobil ve motosiklet hırsızlığından aranan şüpheli tutuklandı.

        19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün çalıntı araçla kaçtıkları ve "dur" ihtarına uymadıkları gerekçesiyle gözaltına alınan S.Y.B. ile C.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y.B. tutuklandı, C.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Tutuklanan şüphelinin otomobil ve motosiklet hırsızlığından arandığı öğrenildi.

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