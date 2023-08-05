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Habertürk
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        Samsun'da çöp konteynerinde çıkan yangında tarlada zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 07:51
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        Samsun'da çöp konteynerinde çıkan yangında tarlada zarar gördü
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan yangında tarla zarar gördü.

        Alparslan Mahallesi Samsun 1. sokakta çöp konteynerine atılan otlar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

        Rüzgarın etkisiyle alevler yakındaki bir tarlaya da sıçradı.

        Yoldan geçen vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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