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        Samsun'da otomobilin çarptığı kamyonetteki kadın yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 08:37
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        Samsun'da otomobilin çarptığı kamyonetteki kadın yaralandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı kamyonette bulunan kadın yaralandı.

        Sürücüsü kaza yerinden kaçan 55 RK 312 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Osman Beyli mevkisinde, Yalçın Sözen'in (35) kullandığı 55 YF 588 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sağ tekeri kopan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarpıp hendeğe devrildi.

        İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, kamyonette bulunan ve çarpmanın etkisiyle yaralanan Fatma Sözen'i (37), ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Jandarma, R.K'ye ait olduğu öğrenilen otomobilin, kaçan sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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