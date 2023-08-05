Samsun'da otomobilin çarptığı kamyonetteki kadın yaralandı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde, otomobilin arkadan çarptığı kamyonette bulunan kadın yaralandı.
Sürücüsü kaza yerinden kaçan 55 RK 312 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Osman Beyli mevkisinde, Yalçın Sözen'in (35) kullandığı 55 YF 588 plakalı kamyonete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sağ tekeri kopan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra bariyerlere çarpıp hendeğe devrildi.
İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kamyonette bulunan ve çarpmanın etkisiyle yaralanan Fatma Sözen'i (37), ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.
Jandarma, R.K'ye ait olduğu öğrenilen otomobilin, kaçan sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.