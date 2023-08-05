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        Samsun'da seyir halindeyken alev alan araç yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 17:22
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        Samsun'da seyir halindeyken alev alan araç yandı
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        SAMSUN (AA) - Samsun'da seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Eyüp Palas yönetimindeki 48 CAY 36 plakalı otomobil, Samsun Ankara karayolu Adalar mevkiinde seyir halindeyken motor kısmından duman çıktı. Bunu gören sürücü aracı yol kenarına çekti.

        Araçtan çıkan sürücü ile Raziye ve Sümeyya Palas yangın söndürme tüpüyle, kısa sürede aracın tamamına yayılan alevlere müdahale etmeye çalıştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Kavak Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi.

        Aile fertleri, aracın yanışını gözyaşları içinde izledi.

        İtfaiye ekipleri aracın yakınındaki otluk alana da sıçrayan alevlere müdahalede bulundu. Yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

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