Samsun'da kavga eden 2 akraba birbirlerini sopa ve orakla yaraladı
SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde sopalı ve oraklı kavgada birbirlerini yaralayan 2 akraba, hastanede tedavi altına alındı.
Pelitpükü Karacak Mahallesi'nde Şükrü S. (40) ile akrabası Mehmet S. (38) arasında tartışma yaşandı.
Orakla başından ağır yaralanan Şükrü S., ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mehmet S. ise sağlık ekibince kaldırıldığı Alaçam Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrası Bafra Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.