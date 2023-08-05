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        Samsun'da jandarma düğünleri denetliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 21:49
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        Samsun'da jandarma düğünleri denetliyor
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        SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, düğünlerde havaya ateş açılması gibi olumsuzlukların yaşanmaması için jandarma denetimler yapıyor.

        Alınan bilgiye göre, ilçede ve çevre mahallelerde yapılan düğünler sırasında yaşanan asayiş olaylarındaki artış, jandarmayı harekete geçirdi.

        Havaya silahla ateş açılması, açık alanda alkol tüketimi ve kavga gibi olayların önüne geçilmesi için resmi ve sivil jandarma ekiplerinin düğün gibi organizasyonlara nezaret edeceği, kanunlara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacağı belirtildi.

        Jandarmanın şu ana kadar yaptığı denetimlerde, ruhsatsız av tüfeği, 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildiği öğrenildi.

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