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        Samsun'da çöpten elde edilen elektriğin kullanıldığı seralarda çiçek üretiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 13:55
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        Samsun'da çöpten elde edilen elektriğin kullanıldığı seralarda çiçek üretiliyor
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        SAMSUN (AA) - Samsun'daki katı atık sahasından elde edilen elektrik enerjisiyle ısıtılan seralarda çiçek üretiliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyeye ait serada bugüne kadar 2 milyon 300 bin adet çiçek üretildi.

        Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'ndaki çöplerden, yıllık 46 milyon kilovat elektrik üretiliyor. Üretilen elektriğin bir bölümü ise 3 bin metrekare alana sahip çiçek serasının ısıtılmasında kullanılıyor. Samsun'u süsleyen rengarenk çiçekler Samsun'un yanı sıra Ordu, Çorum, Sinop, Amasya ve Tokat olmak üzere bölge illere de gönderiliyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çevreyle ilgili yapılan her çalışmaya ayrı bir hassasiyet gösterdiklerini belirtti.

        Çevre kirliliğini önlerken ekonomiye de katkı sağladıklarını vurgulayan Demir, "Seramız atıklardan elde edilen gazla üretilen elektrik enerjisiyle ısıtılıyor. Burada ürettiğimiz çiçeklerle kentimiz güzelleşiyor. 'Atıklarımız Çiçeğe Dönüşüyor' projesiyle de Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması'nda ödül aldığımızı da hatırlatmak istiyorum. Bu çalışma bizim çok önem verdiğimiz projelerden birisi." ifadelerini kullandı.

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