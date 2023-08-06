Salıpazarı CHP İlçe Başkanı Şükrü Şimşek oldu

SAMSUN (AA) - CHP Salıpazarı İlçe Başkanlığında yapılan seçimle Şükrü Şimşek ilçe başkanı oldu.

Yapılan seçimde 55 delegeden 51’i oy kullandı. Mevcut ilçe başkanı Dursun Derendeli 25 oy alırken Şükrü Şimşek 26 oy aldı.

Bir oy farkla seçimi kazanan Şimşek, kaybedenin olmadığı bir seçim yaşadıklarını söyledi. Şimşek, "Kongremize gelerek oy kullanan tüm delegelerimize şükranlarımı sunuyorum. Hedefimiz 2024 mahalli idareler seçimlerinde Salıpazarı ilçemizi sosyal demokrat belediyeler kervanına katmak. Bütün gücümüzle bu amaç doğrultusunda çalışacağız." dedi.

Kongreye, CHP İl Başkanı Fatih Türkel ve CHP Samsun Milletvekili Murat Çam, delegeler ve partililer katıldı.