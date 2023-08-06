Ladik Belediye Başkanı Topal ilçede incelemelerde bulundu

SAMSUN (AA) - Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal, türbe, mahalle ve belediye tesislerinde inceleme yaptı.

Topal, Şehreküstü Mahallesi Türbeler Caddesi'ndeki Seyyid Ahmed-i Kebir Türbesi ve Dikilitaş Türbesi'nde incelemelerde bulundu.

Ladik'in kaplıca, göl ve kayak merkezi yanında inanç turizminde de öneme sahip olduğunu dile getiren Topal, "Yaz aylarında inanç turizminde büyük bir talep gören türbelerimizin ve mahallerimizin temiz tertipli ve düzenli olması gerekiyor." dedi.

Ladik Belediye Başkanı Adnan Topal'a Başkan Yardımcısı Orhan Yılmaz eşlik etti.