Salıpazarı ilçesinde ücretsiz yüzme kursları devam ediyor

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 5 yaş üzeri çocuklara ücretsiz yüzme dersleri veriliyor.

Salıpazarı Belediyesi ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle geçtiğimiz ay açılışı yapılan Açık Yüzme Havuzu'nda 200'ün üzerinde kursiyer yüzme eğitimi alıyor.

Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, çocuk ve gençlerin yaz sıcaklarında hem serinlemek hem de spor yapmalarına destek olmak için ücretsiz yüzme kursu verdiklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında haftanın altı günü verilen yüzme eğitimlerinin yaz boyu devam edeceğini belirten Akgül, yüzme eğitimlerine başvuranların sayısının da her geçen gün arttığını aktardı.