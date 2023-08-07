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        Baba ve oğlu boksta şampiyonlar yetiştirmek için omuz omuza çalışıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 11:14
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        Baba ve oğlu boksta şampiyonlar yetiştirmek için omuz omuza çalışıyor
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        SAMSUN (AA) - SAİT KUZU - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde boks antrenörlüğü yapan Yaşar Giritli, yardımcısı olan oğlu Batuhan ile birlikte şampiyonlar çıkarmayı hedefliyor.

        Olimpik sporcu, milli takım antrenörü ve 3. kademe kıdemli boks antrenörü Yaşar Giritli oğlunu da boks antrenörü olarak yetiştirdi.

        İkinci kademe boks antrenörü Batuhan Giritli'nin ise boksta Türkiye şampiyonluğu bulunuyor.

        Salıpazarı Belediyesi adına Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Salıpazarı Kapalı Spor Salonu'ndaki boks sınıfında ilçe gençlerine boks eğitimleri veren baba oğlun hedefi ilçeden şampiyon boksörler çıkarmak.

        Yaşar Giritli, AA muhabirine, dereceler yaparak Türkiye'yi Avrupa'da ve dünyada en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

        Gençlerin spor yaparak kötü alışkanlıklardan uzak duracağını, kendisine ve topluma faydalı bireyler olarak yetişeceklerini belirten Giritli, ilçede spora gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

        Giritli, "İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Salıpazarı Belediyesinin katkılarıyla ben ve yardımcım aynı zamanda oğlum ile iki takım halinde 60 lisanslı sporcumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Turnuvalar ve özel maçlarımıza göre çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Çok yetenekli kızlarımız var. Onlara çok güveniyoruz. İnşallah gelecekte dünya ve Avrupa'dan derece getireceğimize inanıyorum. Bizlere verilen bu desteğin karşılığını mutlaka vereceğiz." diye konuştu.

        Samsun'da yapılan il şampiyonasında Salıpazarı Belediyespor olarak hem kızlarda hem de erkeklerde takım halinde şampiyon olduklarına işaret eden Giritli, "Erzurum'da yapılan liseler arası Türkiye şampiyonasında bir sporcumuz Türkiye üçüncüsü oldu. Bunlar bizim için gurur verici bir olay. Küçük bir ilçe olmamıza rağmen boksa verilen bu destek sayesinde önümüzdeki şampiyonalarda yine güzel dereceler elde edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Batuhan Giritli de şampiyonlar yetiştirmek için babasıyla yan yana mücadele vermekten gurur duyduğunu dile getirdi.

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