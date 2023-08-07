3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali 1-2-3 Eylül tarihlerinde yapılacak

SAMSUN (AA) - 19 Mayıs Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali, 1-2-3 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

19 Mayıs ilçe merkezinin güneyinde, 1224 metre yükseklikte Nebiyan Dağı'nda, geleneksel Türk okçuluk yarışları, at gösterileri, açık hava sineması, zipline, doğa yürüyüşü, oryantring, dağ bisiklet yarışı gibi etkinliklerin yapılacağı festivalde, 2 Eylül Cumartesi akşamı saat 21.00'de Resul Dindar sahne alacak.

Belediye Başkanı Osman Topaloğlu Nebiyan Festivali bilgilendirme toplantısında yaptığı açıklamada, "Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali artık markalaşmış bir festival haline geldi. Bu yıl da gelecek ziyaretçilerimiz için çok keyif alacakları birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi de 2 Eylül Cumartesi gerçekleşecek Resul Dindar konseri olacak. Herkesi 3. Nebiyan Doğa ve Gençlik Festivali'ne bekliyoruz." dedi.